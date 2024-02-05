«Нива» геройски погибшего участника СВО будет воевать на фронте

Мать бойца обратилась в волонтерскую организацию «Мы месте — Севастополь» с просьбой отправить машину ее погибшего в специальной военной операции сына на фронт.

К волонтерам обратилась пенсионерка, которая рассказала, что во время проведения специальной военной операции погиб ее единственный сын. У мужчины остался автомобиль «Нива», который больше полугода стоит без движения.

«Сын погиб на фронте, а его машина осталась. Пусть теперь она помогает его товарищам», — цитирует пресс-служба штаба «Мы месте — Севастополь» слова женщины, пожелавшей остаться неизвестной. — Мне эта машина не нужна, пусть лучше она у военных будет и там работает. Сможете передать?»

Как сообщили «Севастопольской газете» волонтеры, после обращения женщины, они связались с представителями 810-й бригады морской пехоты. Бойцы откликнулись и приехали осмотреть транспорт, автомобиль оказался не на ходу. Но «за ленточкой» транспорт необходим, поэтому военные отбуксировали «Ниву» в ремонтную мастерскую. В ближайшее время машина отравится на передовую.