Некоторые земельные участки будут согласовывать с Минобороны

Речь идет об участках в Качинском и Гагаринском МО, которые оказались в зоне режимных территорий. В конце 2023 года эта проблема стала также актуальной для жителей поселка Сахарная Головка и Инкермана.

– Указанное обстоятельство станет предметом согласования проекта генерального плана при его утверждении с Министерством обороны. Запретные зоны к генплану отношения не имеют, – пояснил заместитель губернатора Максим Жукалов.

Глава города на это отметил, что без согласования с Министерством обороны не обойдется, есть вещи абсолютно обоснованные.

– Надо будет правильно выработать компенсационный механизм, если там действительно по каким-то территориям никаким образом невозможно будет эти зоны убрать. Но, в принципе, это решается достаточно спокойно по каждой конкретной ситуации, – отреагировал глава города.

По словам М.Жукалова, для утверждения генплана к 8 февраля будет составлен протокол общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений будет размещено на сайте департамента архитектуры 10 февраля. После этого начнется работа комиссии по подготовки проекта генплана, на котором будут рассмотрены замечания и предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений и выработка рекомендаций для разработчиков проекта генплан