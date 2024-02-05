Изолятор временного содержания решили строить на Северной стороне

Для строительства Изолятора временного содержания (ИВС) теперь нашли место на Северной стороне. Об этом 5 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Максим Жукалов.

По его словам, перспективы строительства ИВС на Фиоленте стали предметом обсуждения в ходе рассмотрения проекта генплана.

– По территории ИВС получено разъяснение, что достигнута договоренность о перемещении объекта на Северную сторону, вдалеке от жилой застройки, чтобы не вызывать недовольство жителей, – сказал М.Жукалов.

Это очередное место для строительство ИВС, которое находит правительство города.

Прежде ИВС собирались строить В Инкермане, потом на Фиоленте, теперь настала очередь Северной стороны. В двух первых случаях идея встречала активное недовольство жителей.