Ветераны-севастопольцы получат по шесть тысяч рублей от мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы. По шесть тысяч рублей получат более 1,7 тысячи севастопольцев.

«По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы. В этом году размер выплаты составит шесть тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке», – сообщила пресс-служба правительства Москвы.

Решение о размерах аналогичной выплаты ко Дню Победы москвичам— ветеранам войны и труженикам тыла будет принято в ближайшее время.