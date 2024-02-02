В выходные будет ветрено и дождливо

На полуострове опять объявлено штормовое предупреждение, сильный ветер и дождь со снегом. Столь выраженная непогода по большей части коснется континентальной части Крыма и его горных районов.

Но и в Севастополе погода пока неохотно намекает на приближение весны. Так, с 3 по 5 февраля в Севастополе будет весьма ветрено. Об этом «Севастопольской газете» сообщила дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Котик.

Увы, все три дня солнце не станет радовать севастопольцев своим появлением на небосклоне.

По информации О.Котик, в ближайшую ночь ожидается облачная погода, без осадков. Вечером 3 февраля пойдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный, днем юго-западный порывистый, 15-20 м в секунду. Температура воздуха ночью +1+3, днем +7+9 градусов.

4 февраля облачность никуда не денется, ночью и днем пойдет дождь и задует западный ветер, причем, временами его порывы будут достигать 10-15 м в секунду. Температура воздуха ночью +6+8, днем +8+10.

В понедельник 5 февраля небо уже привычно будет затянуто облаками, к тому же днем снова небо расплачется дождем. Ветер ночью юго-западный 15-20 м в секунду, днем – северо-западный 15-24 м в секунду. Температура воздуха ночью и днем +7+9 градусов.