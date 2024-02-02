В пещере Таврида проводят экскурсии на английском

В самой крупной в предгорном Крыму карстовой пещере Таврида, с лета 2022 года открытой для всеобщего посещения, начали проводить экскурсии на английском языке.

Как рассказала «Севастопольской газете» специалист по информации научного спелео-палеонтологического комплекса Екатерина Самохина, все началось с запроса на проведение такой экскурсии, поступившего из Крымской медицинской академии им.С.И.Георгиевского.

Там хотели привезти на экскурсию студентов из Индии.

К тому времени у Е.Самохиной уже была идея перевести текст экскурсии по пещере на английский.

– Чтобы, как говорится, было. А тут случилось, что все совпало: эта моя инициатива и запрос академии, в которой учатся студенты из Индии, Вьетнама и других иностранных государств, – рассказала Е.Самохина.

По ее словам, на перевод потребовалось не так много времени, после чего состоялась та самая первая экскурсия.

– Пока нашей целевой аудиторией являются иностранные студенты, но мы надеемся, что с наступлением туристического сезона пещеру Таврида будут посещать и другие иностранные гости полуострова,— продолжила специалист.

В настоящее время англоязычные экскурсии проводят только два экскурсовода. К слову, цена билета ничем не отличается от той, что установлена для русскоязычных посетителей.

Важно отметить, что экскурсию на английском проведут, независимо от количества экскурсантов в группе, единственное условие – сделать заблаговременный запрос, забронировать время.

Кстати, во время проведения первой англоязычной экскурсии для будущих индийских медиков ребят познакомили не только с недрами пещеры, но показали музей на территории комплекса, а также художественную выставку.

К радости экскурсантов, они также поучаствовали в съемках документального фильма.