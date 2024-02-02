Ученые исследуют первоцветы заказника «Караньский»

В зимне-весенний период планируется изучить популяции особой группы раннецветущих крымских растений: безвременника анкарского, подснежника складчатого, крокуса узколистного и крымского, а также пролески двулистной.

Специалисты лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ 31 января провели первую в этом году экспедицию на территории природного заказника «Караньский». Комплексное обследование проводилось в рамках госконтракта по мониторингу состояния краснокнижных растений и животных, сообщает пресс-служба института.

«В первую очередь объектом наших исследований стал очень редкий вид – безвременник анкарский, занесенный в Красную книгу Севастополя. В прошлом году он получил более высокий статус и был внесен в новую редакцию Красной книги РФ», – сообщила участник экспедиции, младший научный сотрудник лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ Дарья Павшенко.

По ее словам, в найденной локальной популяции были отмечены и проанализированы разнообразные показатели – численность, плотность и морфологические признаки особей различных возрастных состояний. В заказнике участники экспедиции заложили девять учетных площадок, а также зафиксировали координаты одиночно встречающихся растений.

«В основном, мы наблюдали разреженные локусы популяций безвременника анкарского, численностью от нескольких десятков особей на одном метре. Нам удалось найти практически все возрастные состояния этого прекрасного вида», – уточнила Д.Павшенко.



Научным итогом трехлетней работы ученых института в рамках выполнения госконтракта, станет составление кадастра охраняемых видов флоры и фауны природного заказника «Караньский». Заключительный отчёт будет предоставлен осенью текущего года.

Прекрасные первоцветы

Безвременник анкарский или трехлистный – самый первый появляется на степных участках юго-восточного Крыма. Он даже не весенний, а зимний цветок. В последнее время его замечают даже в январе, хотя обычное время цветения безвременника февраль март. Цветочек не более 5 см высотой оживляет крымскую степь и предвещает весну. Отличить безвременник от крокусов можно по количеству тычинок: у крокусов их три, у безвременников — шесть.

Подснежник складчатый — в разных местностях «подснежником» называют разные растения: и пролески, и примулу, но в Крыму подснежником зовут галантус складчатый с белоснежными, пониклыми, хрупкими цветками. Родовое латинское название образовано от двух греческих слов: «gala» – молоко и «anthos» – цветок, что значит молочно-цветковый.

Крокус узколистный или шафран сузианский украшает каменистые склоны горного Крыма с начала февраля. Золотисто-желтый цветок шафрана напоминает хрупкую рюмочку. На внешней стороне лепестков чуть заметны тончайшие лиловые прожилки. А внутри цветка тянутся вверх ярко-оранжевые аккуратные тычинки.

У крымского крокуса цветок изнутри обычно светло-лиловый, почти белый, но бывают и фиолетовые с желтым горлом, снаружи тусклый, с тёмными полосками. Цветок обладает тонким приятным запахом. Цветёт сразу после таяния снега до середины апреля.

Пролеска двулистная расцветает задолго до появления листьев на деревьях. Пчелы любят цветки пролески. Единичные цветки при благоприятных условиях содержат до 0,78 мг сахара в нектаре. Пыльца на цветке остается недолго, ее собирают медоносные и дикие пчелы, шмели и другие насекомые.

Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Караньский» расположен в границах Гераклейского полуострова между Балаклавской бухтой, Мраморной балкой и высотой Горной. На территории заказника отмечено 527 видов высших растений, что составляет 21% флоры Крыма.