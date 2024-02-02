Трое неизвестных избили студента, возбуждено уголовное дело

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения студента тремя мужчинами. До этого в социальных сетях появилась информация о том, что на парня напали мигранты.

«Установлено, что поздним вечером трое молодых людей на ул. Коммунистической напали на незнакомого им 19-летнего студента вуза, нанесли удары руками и ногами по голове и телу, причинив потерпевшему различные травмы», — сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю.

Сейчас следователи совместно с сотрудниками МВД проводят комплекс неотложных мероприятий по установлению подозреваемых, места их нахождения и мотива преступления. Ход расследования дела находится на контроле центрального аппарата СК России и руководства ГСУ по Республике Крым и Севастополю.

Накануне в социальных сетях было выложено видео избиения парня группой мужчин. Упоминалось о бездействии полиции.

В УМВД России по Севастополю сообщили, что по версии потерпевшего, вечером на улице его догнали трое неизвестных, сбили с ног, силой попытались отобрать принадлежащий ему рюкзак, а чтобы подавить его сопротивление, нанесли несколько ударов. Молодой человек по разговорам нападавших понял, что они, видимо, приняли его за «закладчика» наркотиков и их целью было изучить содержимое его сумки. Когда им это удалось, а потерпевший стал звать на помощь, правонарушители скрылись в неизвестном направлении.

Видео с камер наблюдения разыскали родственники потерпевшего.