Синие брендированные автобусы — собственность «Севтранстреста»

Севастопольская компания-перевозчик на городских маршрутах использует собственный транспорт, в прошлом году она приобрела пять автобусов IVECO у коммерческой компании ООО «ТрансАвтоЛиз». Сейчас они курсируют по маршруту №109.

Недавно в социальных сетях распространялась информация, что местному перевозчику «Севтранстрест» могут запретить использовать подаренные Севастополю из Москвы автобусы с брендом «Московский транспорт» до устранения нарушения прав интеллектуальной собственности.

В сообщениях указывалось, что якобы в последний день прошлого года ГУП «Московский транспорт» разослал официальное письмо с требованием провести проверку использования бренда «Московский транспорт» на кузовах и в салонах автобусов и троллейбусов в городах, куда была передана техника. Копия письма прикладывалась. В письме сообщалось, что единый бренд «Московский транспорт» и сопутствующая система визуальной айдентики заработаны и применяются для идентификации городского наземного транспорта ГУП «Мосгортранс» с 2014 года. Поэтому во избежание нарушения интеллектуальных прав, собственникам необходимо провести проверку отсутствия бренда «Московский транспорт» на кузовах переданных для дальнейшей эксплуатации автобусов и троллейбусов, а при его наличии — запретить эксплуатировать транспорт до удаления бренда.

«Севастопольская газета» связалась с менеджером ООО «Севтранстрест» Игорем Оперчуком. Он рассказал, что видел в местных пабликах копию якобы письма генерального директора ГУП «Мосгортранс» по поводу удаления бренда «Московского транспорта» с автобусов, подаренных правительством Москвы другим городам. Но официально «Севтранстрест» такого письма не получал. На предположения журналиста, что такое письмо могло поступить в департамент транспорта, поскольку автобусы были подарены городу, а не частной транспортной организации, И.Оперчук возразил.

— Пять автобусов IVECO были приобретены Севтранстрестом по безналичному расчету в 2023 году у коммерческой компании ООО «ТрансАвтоЛиз» и являются собственностью предприятия. При покупке мы задавали продавцу вопрос, можем ли мы использовать брендированные автобусы? На что нас проинформировали, что никаких проблем с эксплуатацией возникнуть не должно, — отметил менеджер и добавил, что в салоне нет ни брендрованных валидаторов, ни кресел, которые есть в московском транспорте.

По его мнению, если письмо в реальности существует и департамент транспорта даст такое указание, то компания в обязательном порядке уберет все элементы торгового знака.

Узнать достоверно, рассылал или нет ГУП «Мосгортранс» подобное письмо получателям автобусов, «Севастопольской газете» не удалось. Поскольку информационный запрос в департамент транспорта Москвы и его подвед ГУП «Мосгортранс» обе организации пересылали друг другу до тех пор, пока не потеряли.