Рассказали о предфинальных итогах обсуждения генплана

Обсуждают активно

М.Жукалов отметил активность обсуждения. По его словам, много обращений поступает как в письменном виде, так и в ходе экспозиции. Жители города лично приносят письменные обращения в департамент или отправляют по почте

– Эти обращения обрабатываются нашими сотрудниками. На позавчера (30 января-авт.) было уже более 3400 участников на экспозиции, а обращений поступило более 1400, – сказал М.Жукалов.

Главные болевые точки гепплана

По словам замгубернатора, главное сейчас попробовать сбалансировать интересы жителей города, различных организаций и органов власти. Он объяснил это всем известными ограничениями: достопримечательное место, запретные зоны Министерства обороны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные зоны.

Еще одна болевая точка – права на земельные участки, которые возникли у жителей, в том числе на основе генплана 2005 года, который закладывал основную концепцию, связанную с выводом территорий, используемых Министерством обороны. Кстати, в этом проекте генплана Министерству обороны отведена одна из ключевых функций, а вопросы безопасности являются приоритетом.

Акцент – на создание нового района

Таковым М.Жукалов назвал развитие Северной стороны.

– В этом проекте сделаны следующие акценты на перенос административного центра на Северную сторону, формирование нового жилого района, перенос вокзалов, строительство тоннеля. Это все говорит о том, что Северная сторона будет активно развиваться, с точки зрения географической и по сейсмическим характеристикам она достаточно удобна и комфортна по обеспечению коммунальной инфраструктуры. Поэтому мы считаем, что это одно из ключевых предложений нового актуализированного проекта генплана, – прокомментировал заместитель главы города.

Он напомнил, что речь идет о территория около 250 га, которую планируется развивать комплексно, включая жилую, общественно-деловую, рекреационную и транспортную инфраструктуру.

ДОСААФ в Юхариной балке обещают сохранить или...

М.Жукалов ответил на вопрос о судьбе территории, на которой в настоящее время расположены объекты капитального строительства, принадлежащие ДОСААФ.

– В настоящий момент они используются для размещения центра подготовки операторов беспилотной авиации, а также обучения прыжкам с парашютом. Никто не собирается ни сегодня, ни завтра прекращать деятельность общественной организации на указанной территории. Генеральный план – это стратегический документ со сроком реализации в 2046 году. Разработчики при анализе территории с учетом того, что большая часть этого земельного участка по периметру уже застроена садовыми домами и индивидуальными жилыми домами, а также с учетом соблюдения санитарных норм предложили на этом земельном участке разместить несколько функциональных зон: три общественно-деловые, которые допускают размещение, в том числе производственных и транспортной инфраструктуры, а также две зоны жилой застройки, – ответил на вопрос М.Жукалов.

Далее он пояснил, что согласно санитарным нормам, которые ограничивают размещение аэродрома на этой территории, жилые дома там находиться не могут.

– Именно поэтому такое предложение прозвучало, но еще раз хочу повторить, что никто не собирается прекращать деятельность организации. Это именно проектное предложение, которое будет обсуждаться, в том числе совместно с ДОССАФ. Мы будем рассматривать или иное использование этой территории или подыщем совместно с согласия указанной общественной организации альтернативный земельный участок, который может быть использован, как аэродром гражданской авиации, – продолжил он.

Принять окончательное решение, по его словам, предстоит на совместном заседании рабочей группы.

По изымаемым участкам будут договариваться

Речь идет об участках, прилегающих к строящемуся культурному-образовательному кластеру на мысе Хрустальном. Некоторые жилые дома там попали в парковую зону, в связи с чем жителей беспокоит их дальнейшая судьба.

– Такие предложения в ходе общественных обсуждений уже поступили в наш адрес. Функциональные зоны, на которых размещены многоквартирные жилые дома, которые вызвали беспокойство у жителей, будут пересмотрена на совместном заседании рабочей группы, мы внесем соответствующие корректировки в проект генерального плана. Вместе с тем, обращаю внимание, что предусмотрено строительство дороги по улице Капитанской. В отношении данного линейного объекта утверждена документация по планировке территории, которая действительно предусматривает изъятие с соразмерной компенсацией по рыночной стоимости. Мы договариваемся с людьми, заключаем соглашения. Если такое соглашение не будет заключено, тогда справедливая цена будет установлена по результатам судебного разбирательства, – пояснил замгубернатора.

Под грифом «совершенно секретно»

Опасения севастопольских ученых по поводу недостаточной проработанности вопросов водоснабжения города М.Жукалов назвал беспочвенными. Он согласился с актуальностью вопроса водоснабжения, но ...

– Ученые не могли ознакомиться с разделом, касающимся развития водоснабжения города, поскольку он имеет гриф «совершенно секретно». Поэтому какие-то опасения, связанные с недоработкой данного раздела, по моему мнению, достаточно беспочвенны. Этот раздел мы будем обсуждать с водоканалом и с профильными организациями, которые имеют допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, – парировал вопрос замглавы города.

Застройку Байдарской долины обещают дискуссировать

Вопрос об увеличении площади населенных пунктов в Байдарской долине был поднят накануне депутатами Законодательного собрания Севастополя. Они считают, что дальнейшая застройка Байдарской долины недопустима.

– Никакой жилой застройки в границах особо охраняемых природных территорий в этом проекте генплана не допускается. Да, разработчики в ходе анализа дали свои предложения, связанные с расширением границ сельских населенных пунктов и частичным вовлечением территорий в зону жилой застройки. Предложение является дискуссионным, мы его будем обсуждать совместно со всеми членами рабочей группы. Скорее всего, в таком объеме, который предложен разработчиками, оно не будет актуализировано. В любом случае, мы стремимся сохранить Байдарскую долину, как уникальный памятник природы, – заверил М.Жукалов.

Ошибки исправят, недочеты устранят

На множественные ошибки в проекте нового генплана указывают пользователи сети. Одну из таких ошибок – переименование Артиллерийской бухты в Адмиралтейскую, по словам М.Жукалова, уже исправили. В целом же, заместитель губернатора оценил проект нового генплана положительно.

– Он проработан качественно, те недочеты, которые есть, могут быть устранены. Мы его и предоставляем жителям и профессиональному сообществу, чтобы обсудить. Чтобы этот документ устраивал всех, и мы бы смогли по нему жить следующие двадцать лет, – подытожил сказанное М.Жукалов.