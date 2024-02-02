Оценили за создание народного антидронового ружья «ДихлофоZ»

Гагаринский муниципальный округ Севастополя вошел в десятку лучших Всероссийской муниципальной премии «Служение» за инициативу по созданию антидроновых ружей «ДихлофоZ». Оружие сделали севастопольцы и передали морпехам 810-й бригады.

«На форуме «Малая родина – сила России» были подведены итоги этой престижной премии, которая была основана в этом году по поручению президента РФ Владимира Путина. Среди почти 19 тысяч заявок наш округ был отмечен за инициативу по поддержке создания в Севастополе антидроновых ружей «ДихлофоZ». Это достижение стало возможным благодаря труду и таланту разработчиков и неравнодушных жителей нашего города», – сообщил в социальной сети ВКонтакте глава Гагаринского муниципального округа Алексей Ярусов.

Идея создания противодроновых ружей принадлежит военнослужащим 810-й бригады морской пехоты, сообщал еще в конце осени телеканал НТС. Чертежи, которые легли в основу разработки, морпехи показали главе Гагаринского муниципалитета и попросили помочь с организацией производства. А.Ярусов собрал коллектив разработчиков. Севастопольские специалисты сделали чертежи, по которым и были изготовлены антидроновые ружья.

Ручные комплексы «ДихлофоZ» позволяют подавлять вражеские беспилотники на дальности свыше километра. Испытания на полигонах 810-й бригады прошли успешно, и в зоне СВО разработка уже показала свою эффективность и спасла жизни российским военнослужащим.

Муниципальную премию «Служение» впервые вручили в 2023 году и теперь она станет ежегодным событием. Победителей премии в девяти номинациях выбирали путем народного голосования. В каждой номинации было определено по три победителя, а по решению Наблюдательного совета в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества» награждены были все 10 претендентов. Награды главам муниципалитетов вручал президент.