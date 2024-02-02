Отремонтируют фасады исторических домов на Большой Морской

На улице Большая Морская начался капитальный ремонт фасадов домов № 2 и 4, относящихся к объектам культурного наследия. Они были построены при восстановлении города после Великой Отечественной войны в 1951 году.

«В течение этого года подрядчик расчистит камень, докомпонует кладку, восстановит все архитектурные элементы. Кстати, для очистки камня на ОКН используется мягкий бластинг — технология, аналогичная стоматологическому пескострую: камень бережно очищают с помощью соды. В местах, где бластинг не справится, будут дочищать вручную. После этого фасад будет обработан специальными составами, абсолютно прозрачными и позволяющими камню «дышать», но защищающими от влаги и пыли», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Телеграм-канале.



В прошлом году специалисты уже заменили на этих домах крыши — их выполнили из металлочерепицы, имитирующей черепичное покрытие, воплощенное архитекторами в 50-х годах. По словам директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Дмитрия Шпагина, в 2024 году запланированы строительно-монтажные работы и проектирование 283 домов. Планируется капитально отремонтировать 95 крыш, 30 фасадов, а в 40 домах заменят инженерные сети.

В прошлом году в планах было отремонтировать 220 МКД. На конце года было выполнено 98% работ. В январе мы завершили приемку работ прошлого года, – рассказал Д.Шпагин в прямом эфире ЦУРа.

Как сообщил директор Фонда, капитальный ремонт со статусом объекта культурного наследия — сложная работа. В ходе проектирования необходимо поднимать архивные данные и взять образцы материалов, из которых построен дом.