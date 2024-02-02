На картинах – Херсонес

Все 33 картины севастопольской художницы, члена Союза художников России и творческого союза художников Севастополя Людмилы Люлько посвящены только одной теме – любимому Херсонесу.

Выставка ее работ под названием «Древний город Херсонес» открылась 1 февраля в Севастопольском центре культуры и искусства.

По словам художницы, выставленные ею картины созданы во время двух пленэров: международного «Русская Атлантида» и севастопольского пленэра «Античный город».

– Здесь вокруг – один только Херсонес, – обводит она взглядом зал и показывает на ближайшую к ней картину с изображением Владимирского собора.

Картин с Владимирским собором на выставке – больше, чем других. Не случайно – художницу восхищает его архитектура, стройность форм и четкость линий.

Она писала Владимирский собор много раз, со всех сторон, при разном освещении и в разную погоду.

– Когда идет дождь или падает снег, когда светит солнце или пасмурно, собор всегда красив. И даже, если пришел писать что-то другое, например, какую-то базилику, собор все равно попадает на полотно, – рассказывает Л.Люлько.

Большинство работ на выставке – это этюды. Правда, и к этюдам художница привыкла относиться не как к чему-то сиюминутному, а основательно и всерьез.

В том смысле, что и их она, как правило тщательно.

– За несколько часов работы освещение меняется и приходится доделывать на следующий день. Люблю, чтобы работа была доделана до конца, – улыбается она.

Сама Л.Люлько окончила Одесское художественное училище им.М.Б.Грекова по специальности «живопись», в Севастополе живет и работает с 1974 года, членом Союза художников России стала в 2014-м.

Было время, когда работала в художником-оформителем в производственных мастерских. Может быть, поэтому старается доделывать все, за что берется.

Нынешние ее работы написаны маслом. Насладиться ими можно до 20 февраля.