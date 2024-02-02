Ликвидация несанкционированной свалки в Трензиной балке продолжается

«Завершаются работы по снятию загрязненных грунтов V класса опасности и производится их вывоз. В дальнейшем подрядчик приступит к ручной сепарации грунта от твердых коммунальных отходов и гидрообеспыливанию дорог», – об этом в социальных сетях сообщил и.о. вице-губернатора Евгений Горлов.

По его данным, технический этап работ будет окончательно завершен после проведения производственного, экологического и биологического контроля. Последний этап заключается в подготовке участка для дальнейшего использования в рекреационных целях.

Е.Горлов написал, что также будет произведено озеленение рекультивируемой территории. Там высадят травы-сидераты: бобовые, злаковые и цветущие. Они позволят восполнить запас микроэлементов, обеспечить высокую плодородность почвы, защитить побеги основных культур от вредителей, а также разрыхлить землю и избавить ее от вредных микроорганизмов.

Напомним, что в июне прошлого года, на первом этапе реализации экологического проекта, на работы в Трензиной балке обратила внимание Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура. Тогда в ходе проверки выяснилось, что заказчиком – ГБУ города Севастополя «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» не была обеспечена своевременная оплата произведенных работ подрядчику — ООО «Биопартнер». Заказчик понес административное наказание.

Работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов реализуется по региональному проекту «Чистая страна» в рамках исполнения национального проекта «Экология». В Трензиной балке рекультивации подлежит площадь — 2,3 га.