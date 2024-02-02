Клумбу на площади Восставших будут доводить до идеального состояния

Растения на клумбе приживаются с трудом, часть травы откровенно пожухла, главная ель загрустила. Не говоря уже о загадочных дугах, установленных посреди площади. С вопросом, что дальше, «Севастопольская газета» обратилась к генеральном директору ООО «Авес-Строй» Евгению Павленко.

– Мы ежедневно наблюдаем за насаждениями, меняем их, будем доводить в рамках гарантийных обязательств клумбу до состоянию идеального, – заверил руководитель.

Он признал, что часть растений на клумбе действительно приживается плохо и пообещал, что таковые будут менять. Что касается центральной ели, то, по его словам, к весне она обязательно воспрянет душевно и физически.

Другое дело, что по поводу странных конструкций-осьминогов гендиректор оказался не готов что-либо ответить.

Ему на выручку пришла специалист департамента городского хозяйства, заверив, что в горхозе чутко прислушиваются к мнению жителей города. Например, по их просьбе уже демонтировали ограждение вокруг клумбы. А то, что после забора от опор в тротуарной плитке остались дыры, так ведь не все сразу делается, придет время и для них.

– Оно все делается постепенно, мы к городу прислушиваемся. Точно так же, как надпись «Севастополь-239» на овальной клумбе в свое время тоже убрали, – напомнила она, пообещав направить подрядчику информацию об оставшихся на месте букв бетонных пеньках-фундаментах, которые тоже надо бы демонтировать.

Относительно дуг-осминогов сотрудница горхоза пояснила, что будучи установленными, от них теперь непросто отказаться. Это потребует соответствующего обсуждения, согласования, а также точного понимания, что жителям они действительно не пришлись по душе.