За пьянку конфисковали автомобиль и отправили работать

Суд назначил 21-летнему жителю Севастополя год принудительных работ в специализированном центре за пьяную езду. Кроме того, у молодого человека будет конфискован автомобиль Audi.

«Осужденный уже привлекался к административной и уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишен права управления транспортными средствами. Однако должных выводов он для себя не сделал и в апреле 2023 года, около пяти утра, вновь сел за руль после употребления спиртных напитков. Около дома № 155 на пр. Генерала Острякова он был остановлен сотрудниками ГИБДД», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ленинский районный суд отправил парня на перевоспитание в специализированный центр. Там его ждут принудительные работы под присмотром конвоя. 10% заработка будет удерживаться в доход государства. Также осужденный еще пять лет не имеет права садиться за руль.