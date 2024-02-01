Ввели новые штатные должности тренеров, учителей и воспитателей

Кроме того, постановлением правительства Севастополя от 28 января перераспределили 41,5 штатную единицу между управлениями спорта и новосозданным управлением по делам молодежной политики. Речь идет о ставках тренеров, учителей и воспитателей.

Как прозвучало 28 января на заседании правительства, увеличение вызвано вводом в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного с универсальным игровым залом в селе Верхнесадовое, в поселке Кача, а также детского сада в Ленинском районе.