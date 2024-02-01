В 2024 году начнут ремонтировать восемь школ

По словам заместителя губернатора Игоря Михеева, в этом году запланированы капремонты в восьми школах, они начнутся уже в феврале и охватят 12 зданий. Из них шесть объектов (четыре школы) отремонтируют в календарном 2024 году, к декабрю. Еще шесть объектов – переходящие, двухлетнего цикла.

– Мы надеемся, что эти объекты в большей части будут также закончены в декабре 2024 года, – сказал И.Михеев.

Он также перечислил объекты однолетнего цикла: школы №4 (основной корпус), №17 (основной корпус), №39 (три корпуса и благоустройство), №47 (корпус начальной школы).

К объектам двухлетнего цикла отнесены школы №9 (основной корпус), №10 (основной корпус), №13 (основное здание, здание допризывной подготовки, здание столовой), №41.

Капитальные ремонты будут проведены «под ключ», с учетом благоустройства, замены инженерных сетей, ограждений, поставки новой мебели и оборудования.

По словам И.Михеева, в ближайшее время планируется начать проведение родительских собраний, на которых администрации школ будут доводить до родителей каждого класса порядок предстоящих перемещений.

– Мы прекрасно понимаем, в какие школы кто будет переезжать, какие параллели, какие учителя. С Роспотребнадзором эта работа отработана. В ближайшие неделю-две школы уже будут готовы к переезду, и мы планово его начнем. Параллельно будут заходить подрядчики, чтобы начинать работы, – сказал замгубернатора.