У жителя Севастополя обнаружили дома склад боеприпасов

Полицейские задержали 50-летнего жителя Севастополя, который незаконно хранил в квартире более полутора тысяч боевых патронов. Зачем ему столько патронов и где он их взял, мужчина отвечать отказался.

«При осмотре домовладения мужчины, в сейфе оперативники обнаружили и изъяли 1590 патронов калибра 5,45 мм, которые находились в различных картонных коробках и полимерных банках. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые боеприпасы пригодны для стрельбы», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.