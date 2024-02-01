Сквер у собора Петра и Павла готовы вот-вот открыть

Строительный забор вокруг сквера у собора Петра и Павла еще не сняли, но уверенно заявили о готовности это сделать в любой момент в течение двух часов. Это и станет официальным открытием объекта, который должны были сдать еще в декабре 2023 года.

По словам генерального директор ООО «Авес-строй» Евгения Павленко, все работы на объекте фактически завершены: уложена плитка на специальное бетонное основание, установлены бордюры, проложены новые сети наружного освещения, системы полива и водоотвода, выполнено частичное озеленение, установлены столбы освещения. Кроме того, заменены колонны на входных группах вместо прежних разрушенных, восстановлено покрытие ступеней, установлены скамейки и урны, которые, правда, могут быть заменены, если нынешние двухместные не придутся по душе жителям города.

Что касается озеленения, то его пока можно разве что представить. Сухостой согласно выданному порубочному билету убрали, по деревьям выполнили санитарную обрезку сухих веток, засеяли газон по всей площади сквера, высадили вокруг центрального круга кусты роз.

Это лишь мысленная визуализация, пока же на фоне белой плитки лишь чернеют квадраты земли, из которой стаи голубей старательно выклевывают семена засеянной травы, даже вопреки подсыпке газона минерализованной смесью. Так и просится громко и решительно скомандовать им: «Кыш!».

Особый разговор – входные колонны зеленоватого оттенка. Оказывается, изначально они были белыми, но их затонировали для лучшего сочетания с ограждением сквера, которое осталось нетронутым, поскольку не включено в проект.

– Мы попытались колонны максимально приблизить к цвету ограждения. – ответил на вопрос «Севастопольской газеты» Е.Павленко, сообщив, что общая стоимость ремонта, со всеми допработами составила чуть больше 21 млн рублей.

Всего уложено примерно 600 кв м плитки и 350 кв м асфальта. Объем зоны асфальта расширили по просьбе служителей храма, исходя из перспектив реставрации собора в 2025 году и в преддверии использования тяжелой строительной техники.

Архитектор проекта Екатерина Миклясевич напомнила, что проект создавался вместе со студентами Института развития города и со специалистами в области ландшафтной архитектуры.

Первоначальный проект был разработан в 2017-2018 годах, как альтернативная версия и пример работы с историко-культурной средой в южном городе.

– Мы направляли наш проект на фестиваль «Архитектурное наследие», где взяли бронзовую награду в одной из номинаций. Он также получил высокую оценку на Архитектурно-художественном совете города и стал основой рабочей документации, – рассказала Е.Миклясевич.

Главной изюминкой сквера архитектор считает использование натурального камня травертин.

– Я бы назвала этот камень южным гранитом. Возможно, по своим качествам он немного уступает граниту, но его используют в южных городах. Травертин прекрасно сочетается с нашими светлыми фасадами из инкерманского камня. Изначально мы использовали травертин в одном из двориков в СевГУ, что стало нашим первым опытом применения этого материала в благоустройстве общественных пространств. Опыт эксплуатации оказался удачным, потому мы решили, что сочетание травертина со зданием собора Петра и Павла будет оптимальным решением, – сказала Е.Миклячевич.

При этом архитектор убеждена, что для полной картины сделанного, необходимо время.

– Когда сквер наполнится людьми, когда весной зазеленеют деревья и кустарники, мы увидим более наполненное жизнью пространство, – считает архитектор.