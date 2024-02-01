Пострадавшим от ноябрьского шторма крымчанам выплачивают матпомощь

Власти Крыма выплатят свыше 3 млрд рублей единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей жителям полуострова после ноябрьского шторма, деньги получат более 300 тысяч человек, у кого более суток не было электричества.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«На предоставление единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей заявления подали более 503 тысяч граждан, у которых в результате стихии в ноябре 2023 года отсутствовало электроснабжение более суток подряд. Работа по этому направлению продолжается в Сакском, Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах, а также в Каменском массиве города Симферополя. На сегодняшний день этот вид выплат назначен более 329,6 тысяч крымчан на общую сумму 3 млрд 330 млн рублей», — цитирует ТАСС С.Аксенова.

По словам главы Крыма, также по 50 тысяч рублей компенсации выплатят почти 300 жителям, чье имущество пострадало во время шторма, по 100 тысяч рублей получат 204 человека. В настоящее время сумма выплат составила уже 34,2 млн рублей. «В то же время тем, кто не смог подтвердить факт проживания в пострадавшем домовладении или ранее не оформил право собственности, в выплате было отказано. Однако у граждан есть возможность обратиться в судебные органы, чтобы обжаловать отказ», — уточнил он.

Ранее глава Крыма сообщал о том, что выплаты компенсаций жителям полуострова за ущерб, нанесенный штормом, намерены завершить до 15 февраля. Также в Крыму определили подрядчиков по восстановлению набережных, на некоторых объектах работы начаты. Общая сумма ущерба, нанесенного штормом береговой инфраструктуре, оценивается от 40 до 42 млрд рублей.

Циклон с ураганным ветром до 40 м/с ночью и утром 27 ноября привел к массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула в том числе Республику Крым, где, по информации Аксенова, оставила без электроснабжения почти 1,2 млн жителей. Из затопленных жилых домов в первые часы были эвакуированы 445 человек, всего было подтоплено более 200 домов. Восстановительные работы затрудняла штормовая погода в течение недели.