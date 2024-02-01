Обнаруженный в Голубой бухте затонувший корабль может быть транспортом «Борис»

Обломки затонувшего судна, найденные в конце прошлого года в районе 35-й Береговой батареи, могут принадлежать взорванному в ходе съёмок фильма «Юнга Северного флота» болгарскому транспорту "Борис".

Такое предположение высказал севастопольский дайвер и фотограф Сергей Ракша после ознакомления с подводным объектом.

«После недолгого блуждания по песчаному дну Голубой бухты, я нашел его на глубине девять метров. Это оказалась кормовая часть днища небольшого судна с остатками дейдвудной трубы и опорами крепления руля», – написал ныряльщик в социальной сети.

Он предположил, что данные обломки имеют отношение к взорванному в ходе съёмок фильма "Юнга Северного флота" болгарскому сухогрузу "Борис", который лежит недалеко от берега, в этом же месте. По мнению С.Ракши, сильный ноябрьский шторм просто мог вынести эту небольшую часть судна на мелководье.

В декабре «Севастопольская газета» писала об уникальной находке, которую после разрушительного шторма, обрушившегося на Севастополь в ночь на 27 ноября, в Голубой бухте обнаружила севастопольский фридайвер, рекордсменка мира и России по высокогорному погружению на задержке дыхания Анна Севастьянова.

17 декабря она обследовала морскую акваторию после шторма и обнаружила ранее неизвестный затонувший корабль. Определить, гражданское это или военное судно, или идентифицировать его профессиональным ныряльщикам пока не удалось.

При этом заявление С.Ракши звучит вполне реалистично. На сайте дайвклуба «Матерые бобры», которые проводят многодневные дайвинг-туры по рэкам Севастополя, можно найти описание «Рэка на 35 батарее»: рэк (от англ. wreck — останки). Там указано, что «транспорт «Борис» – болгарский сухогруз взорванный и затопленный в 70-х годах, для съемок эпизода с тонущим кораблем в фильме «Юнга Северного Флота». Останки находится на глубине 18 – 20 метров».

«Борис» лежит на ровном киле непосредственно у берега 35 батареи. Он сильно поврежден взрывом и разбросан штормами по большой площади. На месте сохранилась только часть надстройки и помещения.