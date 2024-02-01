Не хватает парафина для окопных свечей

Каждый месяц на изготовление окопных свечей у волонтерского движения «Огни Севастополя» уходит около тонны парафина. Но после нового года закупать его стало сложнее и дороже.

— В стране осталось всего два завода по производству парафина, а Ярославский завод после нового года закрылся на профилактику. Сразу же возник огромный спрос, цены взлетели. Мы успели заказать у «перекупов», но теперь только за доставку нужно заплатить 40 тысяч рублей. Надеемся, что все-таки парафин на этой неделе приедет в Севастополь и мы сделаем заливку свечей в субботу, – рассказала руководитель волонтерского движения «Огни Севастополя» Екатерина Мартынюк.

Цена на парафин зимой и так повышается, а сейчас с учетом дефицита, выросла еще. Если в октябре килограмм можно было купить за 86 рублей (при покупке от тонны), то сейчас стоимость достигает 150 рублей. По словам волонтеров, если каждый севастополец принесет немного свечей или парафина, это поможет сохранить производство. Например, недавно из 56 килограммов парафина, который передали «Севастопольские мамы», волонтеры изготовили 286 свечей.

— Сам процесс изготовления окопных свечей не сложный, но есть нюансы: не каждая банка подойдет, как и картон. Сейчас мы используем банки из-под гороха и кукурузы — нам их передают столовые и кафе, а также банки из-под рыбных консервов, которые привозят из Керчи, – рассказала волонтер.

Из гофрированного картона нужно сделать фитиль. Он должен быть сухим и достаточно прочным. Вначале необходимо проверить, насколько хорошо он горит. Затем нужно нарезать из картона полоски поперек рифления. Две картонки вставляются внутрь банки крест-накрест. После укладки растапливается парафин. Как только он станет жидким, его можно разливать по заготовкам. Когда он остынет, при необходимости, волонтеры делают дозаливку. Все, свеча готова.

Большой окопной свечи хватает на шесть – семь часов горения, а маленькой — на четыре часа. Процесс их изготовления у «Огней Севастополя» уже отлажен до совершенства: кто-то в течение недели собирает и подготавливает банки, кто-то нарезает и готовит картон. А кто-то собирается по субботам на саму заливку. А еще на банках обязательно пишутся пожелания, иногда их украшают школьники. И тогда окопные свечи превращаются в настоящий шедевр.

В парафине нуждаются и другие волонтерские организации, в том числе, «Дети Инкермана», которые переживают за бойцов: военнослужащие постоянно просят окопные свечи, потому как они используются и для освещения, и для отопления и даже для разогрева пищи. Их удобно взять с собой, если место дислокации меняется и даже получится приготовить обед или ужин.

«Огни Севастополя» отправила на передовую десятки тысяч окопных свечей — волонтеры затруднились назвать точное количество. Только за ноябрь- декабрь их было сделано и отправлено более 6,5 тысяч штук.

Как помочь волонтерам, можно узнать в группе ВКонтакте общественной организации «Севастопольские мамы» или позвонив по телефону: +7 (978) 722-01-54, Екатерине Мартынюк.