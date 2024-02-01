На Корабельной стороне автобусу вернули исторический маршрут

Автобусный маршрут № 28, который курсирует от улицы Адмирала Макарова до Троицкой балки, продлен до остановочного пункта «Малахов курган».

О возвращении автобуса на привычный маршрут сообщил департамент транспорта, который ранее в рамках транспортной реформы его изменил.

«По просьбе жителей, с сегодняшнего дня, маршрут № 28, который курсирует от улицы Адмирала Макарова до Троицкой балки, продлен до остановочного пункта "Малахов курган". При этом, бесплатная пересадка по ЕГКС на маршрут № 4 «ул. Адмирала Макарова – бухта Камышовая» сохраняется», – проинформировали севастопольцев в транспортном ведомстве.

Ранее «Севастопольская газета» писала, что 10 января на встрече жителей микрорайона улицы Жидилова с начальником управления транспорта департамента транспорта Севастополя Алексеем Кобышевым, люди высказали свое недовольство изменением данного маршрута, который был неизменным без малого почти полвека. Несмотря на то, что встреча проходила на повышенных тонах, в результате чиновники пошли навстречу местным жителям и вернули автобус на привычную линию.