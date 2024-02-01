Депутаты назвали новый генплан проработанным и лишенным революционных изменений

Некоторые принципиальные положения главного документа стратегического планирования Севастополя, о которых удалось договориться, парламентарии направят в департамент архитектуры и градостроительства.

По инициативе постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам 1 февраля в Законодательном собрании прошло рабочее совещание по рассмотрению проекта Генерального плана развития Севастополя на ближайшие 20 лет, сообщила пресс-служба заксобрания. В обсуждении приняли участие председатель севастопольского парламента Владимир Немцев, вице-спикер Василий Пархоменко, депутаты, представители уполномоченных органов исполнительной власти, Общественной палаты, юристы аппарата заксобрания и правительства города.

Представители разработчика генплана провели презентацию проекта. Они отметили, что документ не касается существующих функциональных зон, границ и фактического использования земельных участков. Его суть — размещение объектов регионального значения социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Ознакомившись с проектом генплана, депутаты задали волнующие их и горожан вопросы. Как подчеркнул глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов, участники совещания договорились о некоторых принципиальных положениях, которые будут оформлены рабочим протоколом и направлены в департамент архитектуры для учета в работе.

— Самое важное, что мы услышали, это то, что представленный проект генплана являет собой глубоко актуализированную, значительно переработанную редакцию генерального плана 2017 года, которая лишена революционных изменений в городе и, тем не менее, учитывает оптимальным образом возможности по привлечению в регион дополнительного населения, создание рабочих мест. Также важно, что в проекте учитывается возможность создания или сохранения природоохранного каркаса и обеспечения жителей теми инженерными ресурсами, которыми реально может располагать город. В первую очередь, это водоснабжение, — отметил В.Горелов.

Общественные обсуждения по проекту нового генерального плана Севастополя проходят с 11 января по 10 февраля. Документация лоступна для ознакомления с 19 января по 2 февраля.

В настоящее время в Севастополе действует генплан 2005 года, которым определены и закреплены стратегические принципы градостроительной политики на 20 лет, с указанием приоритетной очередности реализации проектных решений.

Новый генеральный план начали разрабатывать в 2015 году. В 2017-м его вынесли на публичные обсуждения, которые закончились провалом. Севастопольцы массово раскритиковали документ. Его отправили на доработку, а затем было решено разработать новый. При этом сроки принятия нового варианта нового генплана постоянно сдвигались.