В Театре им.Луначарского — почти весенняя выставка

В верхнем фойе Театра им.Луначарского открылась выставка севастопольской художницы Анны Кушнир. Экспозиция называется «Красота спасет мир» и объединяет 16 картин. Интересно, что выставки А.Кушнир почти одновременно открылись в двух театрах, еще во флотском Театре им.Лавренева.

— Так получилось, — поясняет она сама.

А.Кушнир родилась и живет в Севастополе, окончила Крымское художественное училище им.Самокиша по направлению «Живопись и рисунок». Она — член Национального союза художников России, а также Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО.

Персональные выставки художницы много раз проводились в Художественном музее им.Крошицкого, в галерее «Южный Эрмитаж», в Севастопольском центре культуры и искусств.

Она пишет портреты, натюрморты, пейзажи в стиле реализма и постимпрессионизма с характерной для нее максимальной достоверностью изображения и с некоторой отсылкой к импрессионизму. Искусствоведы считают, что она обладает каким-то своим, особым набором художественных приемов и «абсолютно живописна в своем начале».

Приметой ее работ является цвет, который она использует с явным вкусом и наслаждением. Цвет словно брызжет с ее картин, насыщая пространство вокруг настроением и какой-то сочной легкостью. Таковы выставленные на этот раз работы «Рыбы. Балаклава», «Ночное», «Желтые ирисы», «Розы в синей вазе», «Первый концерт». Безусловного внимания заслуживают ее портреты, в каждом читается яркий характер модели и еще какая-то искренность: «Солнечный портрет», «Женский портрет в красной шали», «Настя», «Автопортрет».

— Мне захотелось сделать как можно больше портретов, я люблю их писать, для меня это самый интересный жанр. Думаю, скоро остановлюсь на портретах вообще, — поделилась с «Севастопольской газетой» А.Кушнир.

Она отметила, что отобрала для выставки не только написанные недавно картины, но и те, что были созданы еще в 80-х. В итоге получилась некая творческая ретроспектива.

На вопрос, почему в театре, художница пояснила, что ей приятна его уютная обстановка, с хорошим освещением. И зрители там всегда есть.

Выставка продлится до конца февраля. Хотя не исключено, что продлится и до 8 марта. Уж очень экспозиция получилась сочная и... почти весенняя.