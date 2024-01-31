В крымских поездах увеличат количество вагонов для проезда с животными

Компания «Гранд Сервис Экспресс» с 29 апреля увеличит количество вагонов, в которых возможен проезд с животными. Сделано это по многочисленным просьбам пассажиров.

«В большинстве поездов, отправляющихся с 29 апреля 2024 года, где есть плацкартные вагоны, появится по одному вагону класса 3Б, где разрешен провоз мелких домашних животных. Также меняются правила провоза животных в купейных вагонах класса 2Ф. Теперь здесь возможен провоз животного с оформлением перевозочного документа, но без полного выкупа купе», — сообщили в пресс-службе компании.

Плацкартные вагоны класса обслуживания 3Б, где есть возможность проезда с животными, будут добавлены в поезда, курсирующими между Симферополем и Москвой, Омском, Пермью, Адлером, Кисловодском, Смоленском и Волгоградом, а также между Севастополем и Санкт-Петербургом, Москвой, Челябинском и Мурманском.