Устроил дебош на автовокзале, чтобы побыстрее уехать в Москву

Утром нетрезвый турист купил на севастопольском автовокзале билет до Москвы и потребовал ускорить отъезд. До отправления автобуса оставалось еще полтора часа и тогда пассажир устроил дебош.

«Время ожидания пассажиру, который, по внешним признакам, находился в состоянии опьянения, показалось слишком долгим. Мужчина начал нецензурно браниться и в грубой форме потребовал от кассира автовокзала немедленно объявить посадку в автобус, ускорив его отправку. Доводы сотрудницы автовокзала, о том, что расписание движения рейсов не зависит от чьих-то личных пожеланий, лишь распалили агрессивно настроенного гостя города-героя», – сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Мужчина начал угрожать расправой охраннику вокзала и даже попытался устроить драку, но в конфликт вмешались росгвардейцы. Туриста, мечтавшего побыстрее покинуть Севастополь, доставили в отдел полиции по Нахимовскому району.