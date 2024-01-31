Стартовали первые фиджитал игры

В новом севастопольском фиджитал-центре стартовали первые игры, объединяющие классические и цифровые виды спорта. Они продлятся до 5 февраля.

«В региональном турнире по фиджитал-спорту принимают участие молодые люди старше 18 лет. Состав команды – пять человек. Игры проводятся в следующих дисциплинах: фиджитал Тактика (CS2 + Лазертаг) и фиджитал Стратегия (Dota2 + Суперфинал). Играют одновременно: две пары команд — за компьютерами, ещё одна — в реальности на спецплощадке», – рассказали в управлении спорта Севастополя.

Первый севастопольский фиджитал-центр открылся на улице Колобова, 21, в конце прошлого года. Здесь размещены зоны физической активности с футбольным полем, площадками для воркаута и стритбола, а также диджитал-пространство с компьютерным залом, игровыми консолями и VR-гаджетами.



Команда-победитель «Первых фиджитал Игр» получит возможность быть зрителем на «Играх будущего», которые пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани. Соревнования объединят около 2000 атлетов из более 100 стран.