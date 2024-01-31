Ребенок сломал ногу на карусели из-за халатности управляющей компании

Следком возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц управляющей компании «Гагаринского района-2» из-за травмирования мальчика на детской площадке. При этом УК должна была демонтировать карусель еще летом.

«В июне 2023 года управляющая компания получила заключение технической экспертизы о наличии критических дефектов карусели, установленной на детской площадке в районе домов № 3 и 5 по ул. Александра Косарева, которая находилась у них на содержании, с рекомендациями произвести ее демонтаж. Вместе с тем уполномоченные лица должных мер не предприняли, мер безопасности не обеспечили», – сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Инцидент произошел в сентябре. Из-за поломки карусели дети катались на ней с риском для здоровья: раскручивали и тормозили ногами. В какой-то момент обувь ребенка зацепилась за карусель, в результате чего мальчик получил открытый перелом костей голени правой ноги. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».