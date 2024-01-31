Распределили деньги Москвы

Правительством Москвы на развитие Севастополя в 2024 году выделено девять миллиардов рублей.

Севастопольские власти средства межбюджетного трансферта распределили главным распорядителям: департаменту капитального строительства — 4,4 млрд руб.; департаменту городского хозяйства — 2,4 млрд руб.; департаменту по делам губернатора и правительства — 0,75 млрд руб.; департаменту цифрового развития — 322,4 млн руб.; департаменту транспорта — 300 млн руб.; департаменту образования и науки — 245,8 млн рублей; департаменту здравоохранения — 192,6 млн руб.; департаменту культуры — 174,6 млн руб.; управлению спорта — 81 млн руб.; управлению по обеспечению деятельности мировых судей — 46,5 млн руб.; департаменту труда и социальной защиты — 27,1 млн руб.; управлению туризма — 5 млн руб.; управлению по делам молодежи — 2,5 млн руб.;

Московские деньги пойдут на на ремонт, капремонт, строительство, реконструкцию, реставрацию, восстановление объектов городского хозяйства, в том числе на проектно-изыскательские работы, создание новых объектов коммунальной инфраструктуры, приобретение коммунального транспорта и спецтехники, газификацию многоквартирных домов, благоустройство и ремонт внутриквартирных дорог и придомовых территорий, реконструкцию пешеходной сети, подпорных стен, парков, скверов, набережных, пляжей, объектов монументального искусства; модернизацию наружного освещения, строительство сетей газоснабжения, водоснабжения, канализования, проекты «Наш город» и «Мой дом», капитальный ремонт помещений для размещения государственных органов и их подведов, на реконструкцию и строительство объектов образования и здравоохранения, поддержку учреждений первичной медико-санитарной помощи, обеспечение комплексной безопасности объектов здравоохранения и многое другое.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Севастополя и Москвы было подписано 24 ноября 2018 года. Согласно документу в 2019-2021 годах столица планировала вложить в развитие Севастополя 22 млрд рублей.