ПВО уничтожила над Черным морем и над Крымом 20 ракет

Средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских авиационных управляемых ракет над акваторией Черного моря и три над Крымским полуостровом.

«31 января текущего года около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три — над Крымским полуостровом», — сообщило Министерство обороны России.

Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки под Севастополем.

«Повреждений авиационной техники нет», — подчеркнули в МО.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в соцсетях, что «наши военные отразили массированную атаку на Севастополь». Сигнал воздушной тревоги звучал в городе около трех часов.

В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. В садовом товариществе «Усть-Бельбек», по предварительным данным от упавших обломков пострадало 12 строений. Повреждения незначительные: выбиты стекла, повреждены заборы и т д. Из людей никто не пострадал.