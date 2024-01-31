Провели спецгашение конвертов в честь Евгения Жидилова

Памятное спецгашение конвертов с оригинальной маркой из серии «К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», посвященное 125-летию со дня рождения командира 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота Евгения Жидилова, состоялось 31 января в Севастопольской Диораме.

В церемонии, которое организовала Почта России, приняли участие руководства Севастопольского музея обороны, ветераны Вооруженных Сил, юнармейцы, школьники, общественники.

7-я бригада морской пехоты внесла огромный вклад в отражение попытки 11-й немецкой армии овладеть Севастополем с ходу и героически противостояла врагу во время второго штурма города.

За участие во Второй героической обороне, умелое руководство 7-й бригадой, за мужество и героизм тогда полковник Е.Жидилов был награжден двумя орденами Красного Знамени.

В ходе боев за Севастополь Е.Жидилов получил три ранения, был эвакуирован одним из последних на подлодке Л-23 в июне 1942-го. Это уже потом он участвовал в обороне Кавказа, в освобождении Румынии, Болгарии, в боях на территории Китая, Кореи и Японии.

Затем он был начальником тыла Черноморского флота, начальником тыла ВМФ. Вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта в 1961 году.

Еще до начала церемонии спецгашения перед собравшимися выступили многие приглашенные. Особый интерес вызвали слова внучки Н.Жидилова Людмилы Мельвиль, которая дистанционно поучаствовала в мероприятии.

– Конверт выпущен в количестве 500 тысяч экземпляров, он уникален оригинальной маркой и тем штемпелем, которым сегодня будет погашена почтовая корреспонденция. Штемпель действует только один день, 31 января он уже будет отправлен в Москву, в Центральный музей связи на хранение, – рассказала директор федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» Елена Принь.

По ее словам, это первое спецгашение, посвященное 80-летию освобождения Крыма, уже вскоре проведут еще несколько, посвященных освобождению городов Крыма.