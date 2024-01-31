Провели ночной рейд по компьютерным клубам

В компьютерных клубах Гагаринского района участники рейда ночью обнаружили подростков, которые курили электронные сигареты и пили энергетики. С несовершеннолетними и их родителями провели профилактические беседы.

В рейде приняли участие сотрудники полиции, департамента образования и комиссии по делам несовершеннолетних. Начиная с 22:00 они посетили несколько компьютерных клубов. И нашли там подростков, которые в нарушение действующего законодательства, находились в клубах без сопровождения взрослых, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В клубы срочно были вызваны родители школьников. Сотрудники полиции составили в отношении них шесть административных протоколов по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Материалы административных дел направлены на рассмотрение в городскую Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.