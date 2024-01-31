Осудят водителя автобуса, который насмерть сбил женщину-пешехода

Севастопольская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего водителя автобуса, который по неосторожности сбил пожилую женщину. Трагический инцидент произошел рядом с остановкой общественного транспорта на улице Пожарова в сентябре прошлого года.

«Водитель двигался за рулем автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 77 по ул. Пожарова со стороны ул. Загородная Балка в сторону пл. Восставших. Отъезжая от остановки общественного транспорта «Улица Пожарова», он нарушил правила дорожного движения, в результате чего совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Сразу после ДТП пострадавшую доставили в больницу, но от полученных травм женщина скончалась. В пресс-службе УМВД России по Севастополю уточнили, что водитель на момент совершения ДТП был трезв. При этом свою вину он не признал и заявил, что убедился в безопасности маневра перед началом движения. Однако собранные доказательства, в том числе видеограмма обстоятельств ДТП, зафиксированных видеорегистратором, опровергают его показания.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.