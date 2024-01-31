Конфискуют имущество за дискредитацию российской армии

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и деятельность против страны. В Уголовный кодекс РФ будут внесены изменения.

«Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны,— лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности»,— заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новый закон В.Володин назвал «законом о негодяях». И уточнил, что авторами инициативы являются 395 депутатов Госдумы. Законопроект был внесен в Госдуму 22 января. Изменения вносятся в две статьи УК РФ — о распространении фейков об армии и о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Закон предполагает конфискацию имущества у осужденных, которые совершали преступление по найму и из корыстных побуждений.

Предполагается, что изыматься будут только активы, которые использовались при совершении преступления. Конфискацию распространяют также на имущество, предназначенное для финансирования деятельности, направленной против безопасности государства.

«Неоднократно обсуждали этот вопрос— абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим, --процитировала слова В.Володина пресс-служба Госдумы РФ.