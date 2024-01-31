Формировать активную гражданскую позицию подрастающего поколения будет молодежный центр

Молодежный центр станет подведомственным учреждением Управления по делам молодежи. Его штатная численность работников составит 41,5 штатные единицы.

Новое госучреждение вплотную займется созданием условий для самореализации молодежи, его духовного, культурного, интеллектуального развития, вовлечения подрастающего поколения в активную социальную деятельность и формированием у него активной гражданской позиции.

Кроме этого на центр ляжет ответственность за проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политики по поддержке организаций, работающих на развитие молодежных и добровольческих (волонтерских) инициатив.

В ближайшее время управлению по делам молодежи поручено написать Устав учреждения, назначить руководителя и разработать государственное задание.