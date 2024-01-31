Добиваются создания Музея штурмового флага Победы

Он рассказал «Севастопольской газете» о выдвинутой членами возглавляемой им общественной организацией инициативе, которую он считает весьма важной и связывает напрямую с предстоящим празднованием в начале мая 2024 года 80-летия освобождения Севастополя.

– Мы сейчас вышли на прямую предстоящего в мае 2024 года 80-летия освобождения Севастополя. Это знаковое событие, связанное с водружением Знамени Победы над Сапун-горой и центром Севастополя, — сказал Ю.Михайленко.

По его словам, в первые дни мая 1944 года Военным советом 51-й Армии под командованием генерала Якова Крейзера была сформирована группа бойцов, которая получила задание поднять штурмовой флаг над Сапун-горой, а также над самым высоким зданием города.

– Их целью стал дом №61 по улице Советской. Задача была успешно выполнена, в результате чего и по сей день над Советской,61 развеваются два знамени – знамя Победи и штурмовой флаг Победы, – рассказал Ю.Михайленко.

Он также сообщил, что РОО «Патриотическая столица – город-герой Севастополь» активно занимается военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения и намерена продолжать эту свою деятельность.

– Сейчас через нас прошли более ста школ, которые посещают это здание. Мы их воспитываем на примере подвига тех, кто устанавливал эти знамена, – продолжил он.

Ю.Михайленко также убежден, что в здании необходимо создать центр военно-патриотического воспитания молодежи.

– Наша организация выступает за размещение на четвертом этаже здания экспозиции, которая была бы посвящена тем девятнадцати бойцам, которые водружали знамена Победы в различных местах города и были удостоены звания Героя Советского Союза, – рассказал Ю.Михайленко.

По информации общественника, в настоящее время помещение на четвертом этаже никем не занято и находится в городской собственности. В связи с этим общественники уже несколько раз обращались в департамент внутренней политики с просьбой разрешить им организовать там музей.

– Мы обращались в правительство города неоднократно, но пока ответ один: «Помещение находится в собственности МЧС, а его часть и территория вокруг него принадлежит городу. Пока идет переписка, и мы надеемся, что она завершится положительно для нас уже к 80-летию Победы, – завершил беседу Ю.Михайленко.