Детскую поликлинику на проспекте Гагарина открыли после капремонта

Отремонтированная детская поликлиника на проспекте Гагарина возобновила прием юных пациентов. Получать медицинскую помощь здесь смогут более семи тысяч детей.

«Обновленная поликлиника соответствует всем современным стандартам. По-новому организовали входной вестибюль: после перепланировки помещений увеличился холл, появилась открытая регистратура, удобная система навигации, колясочная, на входной группе имеется подъемник для маломобильных пациентов и специально оборудованный санузел», – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.

Также в поликлинике усовершенствовали систему оказания медицинской помощи, сделав два входа. Это позволяет разделить потоки заболевших и здоровых пациентов. Ремонтные работы выполнены по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

«Сама поликлиника открылась ещё в 1974 году, и с этого времени капитального ремонта здесь ни разу не было. Она очень изменилась, значительно отличается от того, что было до. В нашей поликлинике функционирует три педиатрических кабинета и процедурный кабинет. Сейчас он готовится к открытию, рассчитываем, что в середине февраля начнёт работу. Во время капитального ремонта мы вели прием в поликлинике на Юмашева», — рассказала заведующая первым педиатрическим отделением поликлиники № 2 Галина Дашевская.

Детская поликлиника на проспекте Гагарина была закрыта на ремонт в октябре 2022 года. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. Сначала подрядчиком было ООО «Талан Строй». Контракт с компанией расторгли, а вместо него назначили другого исполнителя — севастопольское ООО «Строй Град Сервис».

С новым подрядчиком правительство города подписало два дополнительных соглашения к старому контракту: на капитальный ремонт поликлиники выделили 8,4 млн рублей, на ремонт наружного ограждения — 6,1 млн рублей. Соглашениями были предусмотрены выполнение демонтажных работ в здании поликлиники, расширение дверных проемов, ремонт бетонных крылец и отмостки, замена полов, стен и потолков, монтаж дверных и оконных блоков, инженерных сетей.