Будут создавать единый центр испытаний подводных дронов и БПЛА

Центр испытаний беспилотных летательных аппаратов, а также подводных и надводных дронов может появиться в РФ в рамках проекта, который разработчики представят в феврале на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Эксперты форума «Сильные идеи для нового времени» оценят проект в треке «Технологическое развитие». Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс».

«Российские разработчики предложили создать на Черном и Азовском морях Центр испытаний надводных, подводных и воздушных беспилотных аппаратов, а также [тестирования] необходимых для их работы технологий искусственного интеллекта и 5G. Единая площадка позволит вывести на качественно новый уровень разработку и производство дронов», — пояснили в организации.

По словам автора проекта Андрея Папшева, география центра, в частности, обеспечит условия для испытаний морских беспилотников в условиях шторма и сильного ветра. Новая структура также обеспечит разработку новых алгоритмов ИИ для управления дронами при разной погоде и подготовку операторов для таких систем. Перспективным направлением развития центра А.Папшев считает создание технологий использования энергии солнца, ветра и волн для питания беспилотников.

«Проблема кардинального изменения принципов управления морскими дронами должна решаться параллельно с их разработками. Технология «ячеистых» сетей 5G позволит использовать надводные дроны на дальних рубежах и как плавучие станции Wi-Fi, и как ретрансляторы с передачей данных в прибрежных зонах», — считает он.

Наиболее подходящими городами для создания единой площадки для разработки и испытаний дронов авторы считают Севастополь, Керчь, Новороссийск и Мариуполь. По мнению авторов, первые центры для испытаний разных типов беспилотников могут быть созданы на базе университетов — к примеру, Приазовского государственного технического университета (Мариуполь) и Севастопольского государственного университета. Организация каждого из них потребует около двух лет.

Необходимый объем инвестиций в течение первого года реализации проекта оценивается в 150 млн рублей, уточнили в Платформе НТИ.