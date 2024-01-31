Брусчатку на улице Суворова расковыряли из-за замены кабеля

Брусчатку на недавно отремонтированном участке дорожного полотна по улице Суворова ( от Большой Морской) в очередной раз разобрали.

Вывороченные булыжники аккуратно разложены вдоль тротуара, а на самой дороге отрыта траншея.

О причине очередной перекладки исторической мостовой, столь непросто отремонтированной в 2022 году, «Севастопольская газета» поинтересовалась в департаменте городского хозяйства.

Там ответили, что на этот раз по адресу Большая Морская,33 проведены аварийно-восстановительные работы силами ООО «Севастопольэнерго».

«ООО «Севастопольэнерго» проводит неотложный ремонт по замене аварийного участка кабельной линии 6кВ по улице Суворова. Этот участок кабельной линии находится в зоне полотна дороги с брусчатым покрытием, которое многократно переустраивалось, изменялась толщина дорожного профиля, с учетом вышеизложенного и интенсивного движения автотранспорта на данном участке. Все это со временем привело к деформации и повреждению изоляции кабельной линии, – говорится в ответе на информационный ззапрос.

Далее сообщается, что ООО «Севастопольэнерго» приняло решение о необходимости замены и переустройства дефектного участка кабельной линии для повышения надежности электроснабжения потребителей центральной части города.

В данный момент работы по ремонту кабельной линии закончены, ведутся работы по восстановлению благоустройства. Также известно, что организации выдан акт замечаний на восстановление плиточного покрытия проезжей части со сроком исполнения 12 календарных дней.

В случае неисполнения департамент городского хозяйства пригрозил принять меры административного воздействия.