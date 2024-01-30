Житель Якутска ответит за гибель пожилого пешехода на Камышовском шоссе

В Севастополе перед судом предстанет житель Якутска за ДТП со смертельном исходом. Осенью прошлого года возле остановки на Камышовском шоссе он сбил пожилого мужчину.

«По версии следователей, в ночь на 16 октября 2023 года мужчина двигался за рулем автомобиля «Лада-Гранта» по Камышовскому шоссе со стороны ул. Тараса Шевченко с превышением скорости. В районе остановки общественного транспорта «Электромеханический завод» дорогу переходил пожилой житель Севастополя. Увидев его, водитель не предпринял необходимых мер для торможения, изменил направление движения влево в сторону траектории движения пешехода и совершил на него наезд», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В результате ДТП 71-летний пешеход получил тяжелые травмы и скончался в больнице спустя несколько часов. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.