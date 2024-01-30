Восстанавливают советский телескоп своими руками

Как рассказал «Севастопольской газете» научный сотрудник обсерватории, астроном Сергей Назаров, работы начались еще в 2018 году. Ученые решили, что таким образом смогут получить столь необходимый им рабочий инструмент. Речь идет о первом в Советском Союзе экспериментальном телескопе «Синтез» с сегментированным зеркалом, каких больше нет.

Суперпередовые технологии 70-х

Как рассказал «Севастопольской газете» С.Назаров, «Синтез» создавали еще в 70-х годах для отработки на нем технологии сегментированной оптики.

— Это когда зеркало составляется из отдельных маленьких кусочков. Смысл такой технологии в том, что каждый из кусочков можно сделать очень тонким, тоньше, чем одно большое зеркало, при сохранении той же самой жесткости. В результате получается, что собранное из небольших тонких кусочков большое зеркало оказывается значительно легче, — пояснил С.Назаров.

По его словам, для крупных телескопов задача их облегчения является чрезвычайно актуальной. Именно потому новая технология виделась крайне востребованной. Помимо технологии сегментированной оптики, на «Синтезе» отрабатывали еще и суперпередовую по тем временам технологию адаптивной оптики.

— Когда какое-либо из зеркал телескопа гнется очень быстро в противофазе с колебаниями звезды в результате атмосферной турбулентности, это дает возможность исправить эту самую турбулентность и компенсировать ее до идеально резкого изображения. То есть атмосферное размытие уходит, картинка становится почти идеально резкой, — опять объясняет астроном.

Оказывается, речь идет о весьма важном аспекте: для крупных телескопов (диаметром один метр и более) именно атмосферное размытие становится серьезным фактором, который ограничивает детализацию. При том, что для маленьких телескопов (диаметром 30-50 см) это незаметно.

По сведению астронома, обозначенные технологии, обкатанные в свое время на «Синтезе», актуальны и теперь, обе сейчас развиваются, их активно эксплуатируют.

Когда в 90-х годах СССР распался, телескоп «Синтез» законсервировали, о революционных технологиях подзабыли, вспомнив только спустя два с половиной десятилетия.

На чистом энтузиазме

По словам С.Назарова, в 2018 году ему удалось договориться с администрацией Крымской государственной обсерватории о начале восстановительных работ по «Синтезу». Он стал ответственным, собрал небольшую команду энтузиастов, которые занимаются восстановлением телескопа с относительной регулярностью по сей день. Никакого целевого государственного финансирования ученым не выделяется, и деньги приходится изыскивать самостоятельно. Правда, руководство обсерватории по мере возможностей участвует в процессе.

— Нам удалось сначала сделать то, что требует наименьшее количество вложений и сил: восстановить механику телескопа и установить новую электронику, которую связали с компьютером, обеспечив тем самым новое направление работы. Также нам удалось связать телескоп с современными компьютерными программами, разработать свои программы управления телескопом в целом и механизмом, в частности, — продолжил С.Назаров.

Музейный экспонат

Этим самым музейным экспонатом и станет сегментированное зеркало. В процессе восстановления ученые решили, что как раз его восстанавливать нет смысла. Поскольку телескоп изначально был экспериментальным, для отработки технологий, сами зеркала сделали не суперкачественными даже по тем временам.

— Это был эксперимент. Надо было доказать, что технологии, в принципе, работают, а уж какой будет качество картинки — было вторичным. То есть его изначально планировали не для научных исследований. Исходя из этого мы приняли решение, что сами сегментированные зеркала мы не будем восстанавливать и сохраним как музейный экспонат. Вместо них поставим современное зеркало, цельное, — уточнил астроном.

Новое зеркало будет из правильного материала — стеклокерамики с низким коэффициентом расширения. Оно будет изготовлено такой формы, что в итоге вместе со специальными корректирующими линзами будет давать широкоугольное и очень качественное изображение.

— Мы сможем охватывать на небе широкое поле и получать высокое качество картинки. Дальше надо будет подобрать приемники, над чем мы работаем параллельно. Сейчас зеркало находится на этапе изготовления, и мне для этого удалось достать немного денег. Поэтому можно говорить, что в этом году мы приступим к изготовлению главного зеркала, — поделился ученый.

Ловцы астероидов

Пока нет зеркала астрономы используют временный 350-миллиметровый телескоп, на котором настроены все системы и специально под который написан софт, позволяющий открывать астероиды.

— Автор софта — Алексей Чернышов, работающий в Великом Новгороде, где занимаются разработкой скоростной оптики для ловли космического мусора. Мы с Алексеем адаптировали их софт под ловлю астероидов. Нам уже удалось обнаружить 380 неизвестных астероидов, из них приоритет в открытии уже подтвержден по 18 астероидам. Сейчас мы расширяем наш диапазон открытий, — улыбнулся С.Назаров.

По его словам, пока они ловят астероиды в основном в Главном поясе астероидов с перспективой перейти на околоземные. Последние интересны тем, что они ближе к нам, их проще исследовать и они потенциально могут представлять угрозу земле.

— В этом году планируем перейти к открытию и околоземных астероидов. Для этого нам приходится переделывать методику съемки и обработки, адаптироваться под другую научную задачу, — приоткрыл планы С.Назаров.

Кроме того, он рассказал о намерении открывать экзопланеты. Иначе говоря, планеты, находящиеся вне пределов Солнечной системы: «Не знаю, получится ли в этом году «выловить» какую-нибудь экзопланету, но в 2025 году, возможно, получится».