Вернулись к идее строительства закрытого акведука от Чернореченского водохранилища

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 29 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя предложил вернуться к проекту строительства закрытого акведука, который соединит Чернореченское водохранилище с городским водопроводом.

Он напомнил, что во время засухи такой проект был включен в водный план Правительства РФ.

– Все-таки нужен закрытый акведук от водохранилища до водопроводной системы, которая сегодня есть, чтобы не быть так зависимыми от качества воды в реке. С учетом причин, которые снизили скорость фильтрации вначале в два раза. Оперативно этот проект надо посчитать и подумать об источнике средств, которые мы на него истратим. Обязательно нужно этот проект делать, чтобы обезопасить при таких ситуациях город от проблем с водоснабжением, – обратился губернатор к своему первому заму Алексею Парикину.

А.Парикин, в свою очередь, сообщил, что ряд вопросов по данной теме уже прорабатывается с департаментом городского хозяйства и с и.о.заместителя губернатора Евгением Горловым.

– Сейчас, до 5 февраля, все отрабатываем и направляем в Министерство строительства для включения в государственную программу, – отреагировал на вопрос А.Парикин.

На это глава города попросил вооружить его всеми необходимыми документами и обоснованиями для разговора с премьером разговаривать, на примере ситуации, которая сегодня сложилась.

При этом А.Парикин отметил, что трассировка будет сложная.

– Мы не говорим о том, что мы реку возьмем в некий закрытый канал. Река, как была, так и есть. Но параллельно надо будет сделать акведук, посмотреть, как его решить инженерно и оборудовать. Тоже будет непростой проект, который надо обязательно сделать, – заключил М.Развожаев.