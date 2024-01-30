В суде рассмотрят дело о незаконной рубке деревьев в селе Вишневое

Уголовное дело о незаконной рубке 414 деревьев вдоль русла реки Качи направлено в Нахимовский районный суд. Вязы, акации и клены пострадали при подготовке к строительству берегозащитной дамбы.

«В 2018 году подрядчик в рамках госконтракта по строительству берегозащитных дамб в отсутствие разрешительных документов произвел незаконную рубку растений в селе Вишневом, вдоль русла реки Качи. Таким образом, было уничтожено 414 деревьев породы тополь, вяз, ольха, ива, акация, клен. В соответствии с назначенной следователем экспертизой городу Севастополю причинен ущерб в размере свыше 1,2 млн рублей», – сообщили в прокуратуре Севастополя.

Контракт с компанией расторгли, а дамбу построили другие организации. В отношении гендиректора фирмы было возбуждено уголовное дело «Незаконная рубка не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенная в особо крупном размере». В ходе расследования обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.