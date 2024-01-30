В Крыму установили знаки туристской навигации

Единая система туристской навигации позволяет гостям полуострова ориентироваться на дорогах и по пути к достопримечательностям, а также расширяет информирование об объектах туристической инфраструктуры полуострова.

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, с 2020 года было изготовлено и установлено 334 знака.

В том числе в 2023 году установлены 14 знаков туристской навигации на федеральной трассе «Таврида» в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском, Кировском, Ленинском районах. Знаки указывают на такие объекты как туристско-образовательный кластер «Таврида-Арт», Ханский дворец, армянский монастырь Сурб-Хач, крепость Керчь, галерея И.К. Айвазовского.

Еще 145 знаков были изготовлены и переданы муниципалитетам республики для установки, добавили в министерстве.