Привезли в Севастополь огонь семейного очага

Севастопольская династия Елизаровых привезла в Севастополь огонь Всероссийского семейного очага, зажженного 24 января на выставке «Россия». Его передадут во все городские ЗАГСы.

Президент Владимир Путин в рамках выставки-форума «Россия» дал старт Году семьи. Главным событием мероприятия стала церемония зажжения всероссийского семейного очага «Сердце России». Огонь для него привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме – Родины святых Петра и Февронии, говорится в сообщении в Telegram-канале выставки «Россия».

После зажжения очага огонь из него перенесли в 12 лампад, которые доставлены во все федеральные округа. Первыми частицы пламени получили регионы Дальнего Востока. Одна из лампад добралась и до Крыма — ее из столицы привезла семья Кузнецовых из города Саки, представляющая известную династию, общий педагогический стаж которой превышает 200 лет.

В свою очередь, частичку очага семья Кузнецовых передала династии Елизаровых. Известная творческая севастопольская семья представляла регион на форуме «Родные-Любимые», который состоялся в Москве. Сейчас огонь хранится в отделе ЗАГС Ленинского района Севастополя и 3 февраля, в рамках торжественного открытия Года семьи, его передадут во все городские ЗАГСы. В течение года от него молодожены будут зажигать первое пламя семейного очага.