Пресечена массовая атака украинских БПЛА на Крым

Над полуостровом этой ночью дежурными средствами ПВО было уничтожено 11 украинских беспилотников самолетного типа. Один из них – над Севастополем.

«Над акваторией в районе Бельбека был уничтожен вражеский БПЛА. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал в социальных сетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Еще 10 украинских дронов были уничтожены в воздухе и перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями, сообщает Министерство обороны.