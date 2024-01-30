По проекту генплана уже подано больше 800 предложений

Время ознакомления с экспозицией документации с 29 января продлили до 19.00, сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов. По его словам, по состоянию на вечер 27 января было принято 2200 посетителей, предложений поступило больше 800.

Он также сообщил, что со следующей недели рабочая группа будет анализировать поступившие предложения, обсуждать, принимать решения, какие из предложений принимать, а какие нет. После этого предстоит этап согласования с федеральными органами.

— Будем согласовывать через федеральную государственную информационную систему территориального планирования с федеральными органами и будем заканчивать работу над проектом генплана, — сказал М.Жукалов.

В основном, поступившие вопросы и предложения от физических лиц касаются уточнения информации о функциональных зонах, в которых расположен тот или иной земельный участок.

— Много обращений от юридических лиц. Есть вопросы, которые надо согласовать с Министерством обороны по дальнейшему развитию территорий. Это вызывает достаточно большой отклик, — продолжил М.Жукалов.

В свою очередь, глава города пообещал, что разговор об этом состоится сразу, как только будут собраны все предложения.

Генеральный план города — это документ территориального планирования, который должен определить и закрепить стратегические принципы градостроительной политики на ближайшие 20 лет, с указанием приоритетной очередности реализации проектных решений.

Сейчас в Севастополе действует генплан 2005 года.

Новый генеральный план начали разрабатывать в 2015 году. В 2017 году его вынесли на публичные обсуждения, которые закончились провалом. Севастопольцы массово раскритиковали документ. Его отправили на доработку, а затем было решено разработать новый. Сроки принятия нового варианта нового генплана постоянно сдвигались. Сначала его планировали принять в конце 2021 года, потом — в конце 2023. Теперь же по заявлению губернатора Михаила Развожаева, генплан должны принять в 2024 году.