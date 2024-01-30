Открыт прием заявлений на голосование по месту нахождения и дистанционное электронное голосование

С 29 января по 11 марта соответствующие заявления можно подать через портал госуслуг, в территориальной избирательной комиссии или МФЦ. А в период с 6 по 11 марта – в участковой избирательной комиссии. Избиратель вправе выбрать любой удобный для себя избирательный участок.

Инструмент актуален для тех, кто не собирается посещать избирательный участок, но хочет отдать свой голос на выборах Президента РФ, или кто в дни голосования будет находиться не по месту регистрации. Для этого потребуется заблаговременно инициировать свое включение в список избирателей по месту нахождения.

– В Севастополе начался прием заявлений для голосования по месту нахождения избирателя. Этот механизм называется «мобильный избиратель». Он разработан, чтобы избиратель, который в дни голосования 15-17 марта будет находиться не по месту своей постоянной регистрации, смог проголосовать на территории всей России, – сообщила председатель Севастопольской избирательной комиссии Нина Фаустова.

По ее словам, для того чтобы заявиться на голосование, необходимо с паспортом прийти либо в МФЦ либо в территориальную избирательную комиссию с 29 января по 11 марта. В участковых избирательных комиссиях заявления на участие в голосовании на выборах будут приниматься с 6 марта.

Также с 29 января начался прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. В обоих случаях заявления на участие в голосовании можно подать и через сервис Госуслуг без посещения МФЦ.

– Если у избирателя изменились планы, оба заявления можно аннулировать либо подать новое или проголосовать на участке, – отметила Н.Фаустова

В дистанционном электронном голосовании смогут принять участие те жители, которые на постоянной основе зарегистрированы в Севастополе.

Стоит помнить, что дистанционное голосование доступно жителям только 29 регионов России: Республика Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский и Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, а также город Севастополь и Ненецкий автономный округ. В Москве электронное голосование проходит с использованием регионального портала.

Выборы Президента РФ состоятся в этом году 17 марта.